Молдавия передала управление ГТС румынской компании

Молдавская компания Moldovatransgaz передала оперативное управление газотранспортной системой (ГТС) страны румынской компании Vestmoldtransgaz. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго Молдавии.

Контракт на аренду ГТС заключен сроком на 5 лет. Отмечается, что Vestmoldtransgaz также получила действующие контракты на техобслуживание газопроводов. Решение принято в рамках выполнения требований ЕС о разделении функций транспортировки, поставок и распределения газа. Молдавия стремится привести энергетическое законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Ранее оператор ГТС Moldovatransgaz не успел завершить юридическое отделение от «Молдовагаза». Тогда власти приняли решение об отзыве лицензии и передаче активов сторонней компании.

Передача ГТС Румынии происходит на фоне заявлений Молдавии о стремлении снизить зависимость от поставок энергоносителей из России. В частности, республика планирует подключиться к электросетям Румынии.

Ранее в Молдавии заявили об отсутствии многомиллионного долга перед «Газпромом».

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