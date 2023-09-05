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Молдавия передала управление ГТС румынской компании

Минэнерго Молдавии передало управление ГТС румынской Vestmoldtransgaz

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Gleb Garanich/Reuters

Молдавская компания Moldovatransgaz передала оперативное управление газотранспортной системой (ГТС) страны румынской компании Vestmoldtransgaz. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго Молдавии.

Контракт на аренду ГТС заключен сроком на 5 лет. Отмечается, что Vestmoldtransgaz также получила действующие контракты на техобслуживание газопроводов. Решение принято в рамках выполнения требований ЕС о разделении функций транспортировки, поставок и распределения газа. Молдавия стремится привести энергетическое законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Ранее оператор ГТС Moldovatransgaz не успел завершить юридическое отделение от «Молдовагаза». Тогда власти приняли решение об отзыве лицензии и передаче активов сторонней компании.

Передача ГТС Румынии происходит на фоне заявлений Молдавии о стремлении снизить зависимость от поставок энергоносителей из России. В частности, республика планирует подключиться к электросетям Румынии.

Ранее в Молдавии заявили об отсутствии многомиллионного долга перед «Газпромом».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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