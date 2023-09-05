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Подсчитана задолженность по госконтрактам из бюджета России

РБК: долги по авансам из бюджета по госконтрактам выросли до ₽14 трлн

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Shutterstock

За шесть месяцев 2023 года объем дебиторской задолженности федеральных органов власти увеличился на 41%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минфина по исполнению федерального бюджета.

Издание уточнило, что размер обязательств достиг 19,4 трлн рублей, из которой долги по авансам из федерального бюджета — 14 трлн рублей.

В публикации увеличение объемов дебиторской задолженности по расходам связали с общим ростом трат федерального бюджета по нескольким направлениям. В их числе: субсидирование юрлиц, трансферты регионам и госзакупки.

В середине августа стал известен размер дефицита бюджета РФ за первое полугодие. Эти данные привел Минфин. В ведомстве подчеркнули, что консолидированный бюджет России в январе — июне 2023 года исполнен с дефицитом в 2,5 трлн рублей. Доходы снизились, а расходы выросли на 18,6%, до 27,8 трлн рублей. Среди причин этой ситуации в Минфине назвали падение нефтегазовых поступлений.

Ранее Минфин захотел резко сократить расходы бюджета.

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