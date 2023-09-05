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Компания PariMatch подала в суд на Зеленского

Компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за веденных против нее санкций

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

На президента Украины Владимира Зеленского компанией PariMatch был подан судебный иск с требованием отменить введенные против нее санкции. Об этом, ссылаясь на данные, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений Украины, сообщает агентство РБК-Украина.

PariMatch требует отмены введенных украинскими властями санкций из-за связи компании с Россией и Белоруссией. Иск подан от имени кипрской компании Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Примечательно, что ответчиком по иску выступает лично президент Украины. Первое судебное заседание пройдет 5 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах.

До этого Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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