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Путин рассказал о ситуации с долларом и евро при расчетах Москвы и Анкары

Путин заявил, что доля евро и доллара в расчетах России и Турции снижается

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Shutterstock

Доля расчетов в национальных валютах между РФ и Турцией в настоящий момент момент продолжает расти, а доля использования евро и доллара уменьшается, утверждает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 4 сентября, у Путина состоялась встреча с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позднее российский президент выступил на пресс-конференции, где и были подведены итоги встречи и перспективы последующего сотрудничества Москвы и Анкары.

«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах». — пояснил Путин.

По словам президента РФ, доля доллара и евро во взаиморасчетах планомерно снижается.

«Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран», — обратил внимание Путин.

До этого стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи, они шли 3 часа.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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