США и Европа намерены потребовать от ОАЭ сократить торговлю с РФ

США, Великобритания и Евросоюз намерены оказать на этой неделе совместное давление на ОАЭ с требованием прекратить поставки товаров в Россию, которые могут помочь ей в конфликте с Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщают американские и европейские чиновники, речь идет о полупроводниках, электронных компонентах и других товарах двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

ОАЭ, как и большинство других не входящих в G7 стран, отказались присоединиться к санкциям Запада против России. Однако власти заявляют, что не хотят, чтобы страна использовалась для обхода западных компаний от санкций путем реэкспорта товаров.

По данным США и ЕС, все больше западных товаров попадает в Россию через ОАЭ после того, как США ужесточили контроль в других странах. В 2022 году товарооборот РФ и ОАЭ вырос на 68% до $9 млрд.

Экспорт комплектующих для компьютеров из ОАЭ в Россию в январе-мае вырос с $1 млн до $149 млн в годовом сравнении. Также резко увеличился экспорт коммуникационного оборудования и электроники, уточняет издание.

Недавно в США задумались о передаче Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов.

Ранее в Японии сочли положительным влияние санкций на внутренний рынок РФ.