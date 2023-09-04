В крупнейшей нефтегазодобывающей компании Самарской области назвали объем добытой нефти

Компания «Самаранефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», добыла 1,3-миллиардную тонну нефти с начала работы в 1936 году, сообщила пресс-служба предприятия.

В компании отмечают, что такие производственные показатели достигнуты за счет создания развитой инфраструктуры нефтегазодобычи, применения современных технологий и освоения новых месторождений.

«Самаранефтегаз» ведет работы на 136 месторождениях на территории Самарской и Оренбургской областей. В настоящее время вводимые в разработку месторождения осваиваются в том числе с помощью горизонтальных и наклонно-направленных скважин, позволяющих повысить дебиты и коэффициент извлечения нефти, уточнили на предприятии.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, российское оборудование нового поколения существенно сокращает цикл строительства скважин и увеличивает межремонтный срок их работы.

Так, по итогам 2022 года «Самаранефтегаз» пробурила около 200 тыс. метров горных пород, почти на 10% превысив показатели 2021 года. При этом количество эксплуатационных скважин, законченных бурением, выросло на 50%, коммерческая скорость бурения составила 1584 м/станко-месяц.

Рост показателей достигнут за счет ввода в работу дополнительных буровых установок, оптимизации сроков производства вышкомонтажных работ в среднем на 15 дней при бурении кустовым способом, а также внедрения новых технологий строительства скважин.

Повышение эффективности восполнения запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефти», добавили в компании.

Чтобы расширять ресурсную базу и обеспечивать устойчивую добычу в долгосрочной перспективе, «Самаранефтегаз» принимает участие в аукционах на право пользования недрами и реализует программу геологоразведочных работ. За прошлый год на разрабатываемых месторождениях открыты 20 новых залежей углеводородов, а показатель восполнения добычи приростом запасов нефти достиг 246%.

Кроме того, предприятие реализует инвестиционную программу по модернизации производства. При реконструкции действующих и строительстве новых технологических объектов применяются современные решения и передовое оборудование, уточнили в компании.