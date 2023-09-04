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В Литве раскрыли аферу с неучтенной зарплатой украинским строителям

Полиция Литвы: с выплатой строителям с Украины зарплаты утаили от казны €2,5 млн

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Depositphotos

Литовские предприниматели при выплате украинским строителям части зарплаты присвоили €2,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

Расследование показало, что коммерсанты выплачивали украинским беженцам, которые работали на стройке, зарплату в конвертах.

«Тем самым государству был нанесен ущерб <…> на сумму около €2,5 млн», — уточнили в комиссариате полиции.

В ведомстве обратили внимание, что размер ущерба может увеличиться, так как это предварительные данные и следственные мероприятия продолжаются.

В декабре 2022 года СБУ сообщила о раскрытии аферы на $675 млн с участием экс-сотрудников администрации Киева. Силовики установили, что к организации сделки причастны заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины и четыре бывших высокопоставленных должностных лица главного департамента коммунального имущества КГГА.

Ранее стало известно, что треть россиян согласятся перейти на «серые» зарплаты при их двукратном повышении.

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