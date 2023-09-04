В Госдуме предложили меры в отношении компаний, покинувших российский рынок

Для компаний, ушедших с российского рынка, а потом решивших вернуться, стоит ввести дополнительный налог, считает депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хамзаева, СМИ объявили о предположительных планах возвращения в РФ компании McDonald«s.

«Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», — объяснил российский парламентарий.

Как допускает Хамзаев, такой налог предприятия могли бы платить в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.

Подобную тему, как добавил депутат Госдумы, надо включить в повестку профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

До этого во «Вкусно — и точка» заявили, что McDonald's хотели вернуться в Россию. Утверждалось, что американская компания рассчитывала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.