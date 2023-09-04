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Во «Вкусно — и точка» заявили, что McDonald's хотел вернуться в Россию

Владелец «Вкусно — и точка» Говор: McDonald's собирался вернуться в Россию

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор заявил, что американская компания McDonald's намеревалась вернуться в Россию. Его слова передает ТАСС.

По его словам, американская компания рассчитывала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства.

«Они (McDonald's) не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — поделился Говор.

Он пояснил, что в сделке была предусмотрена опция возвращения американского бизнеса в Россию.

Российский предприниматель с 2015 года являлся партнером — франчайзи McDonald's. Его компания управляла 25 ресторанам в Сибири.

До этого данные исследования «Ромир» показали, что доля посетителей трех крупнейших сетей фастфуда в России — «Вкусно – и точка», Burger King и KFC с Rostic's — достигла 45%. Это максимальный показатель за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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