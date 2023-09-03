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Рецессию экономики Германии связали с зависимостью от китайского рынка

CNBC: зависимость от китайского рынка привела экономику Германии к рецессии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Зависимость Германии от китайского рынка стала причиной рецессии в экономике ФРГ. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Как отмечает канал, экономика Германии превращается из локомотива Европы в «больного человека». Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), сокращение ВВП в «Большой семерке» (G7) ожидает только Германию.

В материале CNBC также говорится о проблемах, с которыми сталкивается ФРГ. В их числе бюрократия и старение населения. Отмечается, что при этом германские власти не предлагают никаких эффективных реформ для их решения. Более того, в министерстве экономики не верят в улучшение даже в среднесрочной перспективе.

Ожидается, что в будущем немецкая экономика будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании, передает телеканал.

До этого журнал The Economist писал, что экономика Германии находится в глубокой рецессии. По мнению авторов издания, перспективы у немецкой экономики мрачные из-за бюрократии, устаревших бизнес-моделей и ветхой инфраструктуры.

Японское онлайн-издание JB Press также писало, что ФРГ столкнулась с экономическим спадом после отказа от российского газа. Отмечалось, что Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Отказ от российского топлива значительно отразился на немецкой химической промышленности, которая входила в число драйверов экономики страны. Страна стала закупать газ в Катаре и Норвегии по ценам, которые постоянно растут.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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