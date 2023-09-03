СМИ: ООН предложила переговоры по разморозке активов РФ

Новые предложения ООН, касающиеся возобновления зерновой сделки включают идею о начале переговоров по разморозке активов производителей продовольствия из России. Об этом сообщает Sabah, ссылаясь на источники.

Отмечается, что пакет предложений организации содержит также инициативу «начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов», по которым доставлялся аммиак, и снова подключить Россельхозбанк к системе SWIFT.

До этого ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Организации объединенных наций сообщало, что подключения Россельхозбанка к международной межбанковской системе расчетов SWIFT для восстановления зерновой сделки на данный момент не планируется. Он также отметил, что ООН и Турция самостоятельно не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, так как для этого требуется согласие властей США и Евросоюза.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.