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Стало известно, какой ущерб нанесла забастовка сценаристов в Калифорнии

FT: забастовка сценаристов в Калифорнии стоила почти $5 млрд

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Lucy Nicholson/Reuters

Ущерб экономике Калифорнии за четыре месяца забастовок сценаристов составил почти $5 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, ущерб для экономики штата превзошел показатели 2007 — 2008 годов. Тогда забастовка сценаристов продлилась 100 дней и принесла экономические потери в размере $2,1 млрд.

«Первая за 60 лет совместная забастовка актеров и писателей привела к остановке большинства голливудских постановок, что отрицательно сказалось на предприятиях общественного питания, химчистках, водителях, прокатных компаниях и других малых предприятиях», — отметил представитель Института Милкена Кевин Клоуден.

До этого глава жюри Венецианского фестиваля в 2023 году Дэмьен Шазелл высказался о забастовках голливудских сценаристов и актеров.

Он попросил разделять искусство и контент.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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