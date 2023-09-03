Стало известно, какой ущерб нанесла забастовка сценаристов в Калифорнии

Ущерб экономике Калифорнии за четыре месяца забастовок сценаристов составил почти $5 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, ущерб для экономики штата превзошел показатели 2007 — 2008 годов. Тогда забастовка сценаристов продлилась 100 дней и принесла экономические потери в размере $2,1 млрд.

«Первая за 60 лет совместная забастовка актеров и писателей привела к остановке большинства голливудских постановок, что отрицательно сказалось на предприятиях общественного питания, химчистках, водителях, прокатных компаниях и других малых предприятиях», — отметил представитель Института Милкена Кевин Клоуден.

До этого глава жюри Венецианского фестиваля в 2023 году Дэмьен Шазелл высказался о забастовках голливудских сценаристов и актеров.

Он попросил разделять искусство и контент.

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