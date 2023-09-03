Новак похвалил российских нефтяников и газовиков

Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил ключевое значение отрасли для экономики страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме вице-премьера, опубликованной на сайте правительства.

По словам Новака, благодаря труду работников нефтегазовый комплекс России является одним из самых мощных в мире. Страна занимает лидирующие позиции по добыче углеводородов и обладает развитой инфраструктурой для их транспортировки.

«Наша страна занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, располагает развитой инфраструктурой для транспортировки углеводородов, фундаментальной научной и материально-технической базой в нефтегазовой сфере», — отметил вице-премьер.

В настоящее время активно ведется работа по диверсификации экспортных поставок, расширению партнерских связей с дружественными странами и развитию перспективных направлений отрасли. Вице-премьер выразил уверенность, что профессионализм и сплоченность работников отрасли позволят реализовать все стратегические задачи.

Накануне в России допустили, что Саудовская Аравия может снизить сокращение добычи нефти.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на специалистов в сфере нефтяной и газовой промышленности.