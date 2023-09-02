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В «Росатоме» рассказали о перспективах сотрудничества с Минском

«Росатом» готов помочь Белоруссии в постройке второй АЭС при наличии запроса

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская госкорпорация «Росатом» готова помочь со строительством второй белорусской атомной электростанции, если поступит такая просьба от Минска, утверждает директор странового офиса государственной корпорации в Белоруссии Станислав Левицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левицкого, «Росатом» всегда готов помочь Минску, при наличии определенного запроса.

«Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать», — добавил он.

Как добавил директор странового офиса «Росатома» в Белоруссии, решить, нужна ли помощь российской стороны при возведении второй АЭС, Минск должен самостоятельно.

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт находится в Островце (Гродненская область).

В апреле стало известно, что Госатомнадзор Белоруссии одобрил запуск блока №2 Белорусской АЭС.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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