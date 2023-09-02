В ФРГ предложили добывать газ методом фрекинга для снижения его стоимости

Глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст выступил за добычу газа в Германии методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), чтобы снизить его стоимость. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

«Решительное расширение возобновляемых источников энергии правильно, однако недостаточно», — считает Фюст.

По его словам, Германии следует позиционировать себя шире. Он заявил о необходимости возвращения страны к ядерной энергетике и внедрения добычи сланцевого газа методом фрекинга.

Накануне газета Berliner Zeitung раскрыла, что отказ от российского газа привел к зависимости от российских удобрений. В публикации отметили, что, таким образом, газовая зависимость от России вернулась в страну «через черный ход».

В конце августа стало известно, что в Европе начали расходовать газ из подземных хранилищ.

Ранее Bloomberg назвал способ спасения Европы от газового кризиса.