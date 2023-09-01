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В Москве и Санкт-Петербурге стало проще заказать доставку здоровой еды

Любителям сбалансированного питания стала доступна новая линейка блюд

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Shutterstock

Сервис доставки продуктов и товаров »Яндекс Лавка» запустил новую линейку блюд — для тех, кто придерживается принципов сбалансированного питания, сообщает пресс-служба сервиса.

«Еда из этой линейки может подойти тем, кто занимается спортом, соблюдает диету, контролирует потребление углеводов. При разработке рецептов этих блюд Лавка консультировалась с нутрициологами. Эксперты помогли сервису доработать состав блюд, чтобы сделать их максимально полезными», — говорится в сообщении.

Сервис выпускает еду из этой линейки питания на своей петербургской кухне-фабрике. Блюда готовятся по технологии су-вид: продукты помещают в вакуумный пакет, опускают в воду и медленно нагревают. Так блюда сохраняют больше полезных веществ и лучше усваиваются.

Ранее «Газета.Ru» писала, что по данным «Ромир», более трети (34%) жителей Москвы придерживаются правил здорового питания.

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