Стало известно, на сколько в России выросли зарплаты

За первое полугодие 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 7%, а в июне средняя зарплата достигла 76,5 тыс. рублей и превысила прошлогодний показатель на 14%. Об этом сообщает Росстат.

Это произошло в условиях жёсткой конкуренции за персонал. Профессор Юлия Финогенова в интервью для «Коммерсанта» объяснянила рост зарплат необходимостью развивать импортозамещение и повышенным спросом на «синих воротничков».

Однако эксперты обращают внимание, что часто повышение зарплат не превышает уровень инфляции, поэтому рост реального дохода не ощущается. Так, по данным «Сбериндекса», медианная зарплата весной 2023 года выросла на 9% до 47 тыс. рублей, но это лишь компенсировало инфляцию.

Кроме того, специалисты считают более предпочтительным для анализа показатель медианной, а не средней заработной платы. Последняя не учитывает неравномерного распределения доходов.

Экономисты отмечают, что зарплаты растут не только за счёт прибавок к основному окладу, но и благодаря увеличению социальных выплат, процентов по депозитам, доходов от сдачи жилья в аренду и других источников.

В то же время Антон Свириденко подчёркивает, что треть всех доходов населения сосредоточена у 10% самых обеспеченных россиян. Таким образом, рост благосостояния распространяется неравномерно.

Недавно председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров РФ рассмотрит возможность выделения 30 миллиардов рублей для повышения доходов сотрудников бюджетной сферы.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.