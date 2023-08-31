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Минфин РФ напомнил россиянам о налоговой льготе при инвестициях

Минфин напомнил россиянам о налоговой льготе при инвестировании до 2027 года

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Минфин РФ напомнил инвесторам о налоговой льготе при покупке ценных бумаг российских высокотехнологичных компаний, которая действует до 2027 года. Об этом министерство пишет в своем Telegram-канале.

«Инвестируя в ценные бумаги высокотехнологичных компаний, можно получить налоговую льготу. Доходы от реализации таких активов до 2027 года освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДФЛ, 13-15% — «Газета.Ru»). Это касается акций, облигаций и паев технологических фондов», — уточнило министерство.

Минфин перечислил основные критерии, которым должна соответствовать ценная бумага, чтобы инвестор мог воспользоваться льготой. Акции, облигации и паи должны быть включены в перечень ценных бумаг инновационного сектора экономики. Сейчас он состоит из 28 акций и облигаций российских компаний ряда отраслей: интернет, медиа, телекоммуникации, медицина биотехнологии, новые технологии. Посмотреть список бумаг можно на сайте Мосбиржи в разделе «Рынок инноваций и инвестиций». Например, это облигации ООО «Хэдхантер» (компания занимается рекрутингом) или акции ПАО «Фармсинтез», специализирующейся на биотехнологиях и медицинских технологиях. Инвестор не должен продавать купленные бумаги более года. Акции, облигации и паи должны обращаться на биржевом рынке.

Согласно Налоговому кодексу РФ, в России нужно платить НДФЛ с дохода от инвестиций — с дивидендов по акциям и купонов по облигациям, с дохода от продажи ценных бумаг или от продажи валюты. Налог платят только с полученной, зафиксированной прибыли. Если она составила до 5 млн рублей за налоговый период, нужно заплатить 13% от нее. Если более 5 млн рублей — 15%. Если человек купил акции или валюту, но пока не продал их, ничего платить не нужно.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, для кого и зачем нужны долгосрочные инвестиции.

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