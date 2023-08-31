Нефтяной конкурент России нашел альтернативу трубопроводу «Дружба»

Подразделение государственной национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» закупило танкеры для транспортировки нефти по Черному и Каспийскому морям. Об этом заявил вице-министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, пишет Bloomberg.

«КазМунайГаз» приобрел два суда дедвейтом 8 тыс. тонн каждый и собирается закупить еще два танкера, которые могут перевозить по 80 тыс. тонн топлива, сообщил Аккенженов. Казахстан изучает альтернативы поставкам через Каспийский трубопроводный консорциум, несмотря на то, что этот маршрут остается наиболее выгодным для экспорта сырой нефти, добавил он. По КТК в 2022 году было экспортировано 80% нефти республики, но объемы снизились примерно на 1% по сравнению с 2021 годом.

С начала года Казахстан уже экспортировал 300 тыс. тонн топлива по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, который проходит из Азербайджана в Турцию, и через Каспийское море. До конца года местные производители планируют поставить по альтернативным маршрутам порядка 1,5 млн тонн. По КТК было экспортировано около 40,5 млн тонн.

В период с января по март Казахстан поставил 163,4 тыс. тонн нефти по морскому маршруту Актау — Баку в обход России, это в шесть раз больше показателя годом ранее, сообщало Reuters со ссылкой на данные Refinitiv и источники в отрасли. По данным агентства, несмотря на небольшие объемы поставок со стороны республики, за последний год они резко выросли из-за начала спецоперации. Если в 2021 году объемы поставок по альтернативным маршрутам составили 638 тыс. тонн, то уже в 2022 году они были на уровне 1,8 млн тонн.

Ранее министр энергетики Казахстана Ачкулаков заявил, что прокачка нефти по КТК к концу 2024 года достигнет своих максимальных мощностей.