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Казахстан приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря

Bloomberg: Казахстан ищет альтернативы экспортному нефтепроводу в обход России

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Shutterstock

Казахстан активно приобретает танкеры, чтобы перевозить свою нефть через Каспийское и Черное моря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на казахстанскую нефтегазовую компанию «КазМунайГаз».

Агентство считает массовое приобретение танкеров признаком того, что страна, которая является крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, пытается найти альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Российскую Федерацию.

Уточняется, что подразделение «КазМунайГаза» уже купило два танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. По словам заместителя министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, для работы в Черном море планируют приобрести еще два судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.

«Власти Казахстана изучают альтернативные варианты маршрутов доставки нефти. Это делается, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, который проходит через РФ, остается самым выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны»,— отмечают эксперты.

До этого сообщалось, что руководство Совета Европейского союза решило ослабить экспортные запреты в отношении РФ для возможности проведения технического обслуживания нефтепровода «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Это нужно для сохранения поставок казахстанской нефти, транспортируемой в Европейский союз через Россию.

Ранее сообщалось, что перебои с подачей электроэнергии могут привести к снижению добычи нефти в Казахстане.

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