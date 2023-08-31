Стали известны последствия новых требований «Почты России»

Новые требования «Почты России» предъявлять паспорт при отправке заказных писем, бандеролей и посылок с 1 сентября приведут к повышению уровня безопасности этого процесса и падению объема контрафакта в стране. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Сейчас новые требования «Почты» являются вынужденной мерой из-за необходимости обеспечить безопасность сотрудников, граждан и страны в целом. В случае отправки грузов, которые представляют собой угрозу для населения, и «Почта России», и силовые ведомства смогут сразу найти отправителя и получателя данных посылок. Что предотвратит трагедию», — объяснила она.

Кроме того, при отправке посылок с различных маркетплейсов и таких сервисов, как «Авито», станет проще бороться с браком и контрафактной продукцией, добавила Коваленко.

Экономист не прогнозирует снижения количества писем, бандеролей и посылок, отправляемых «Почтой России», в рамках новых мер. В большинстве коммерческих компаний, которые предоставляют аналогичные услуги, предъявление паспорта было обязательным и до сентября 2023 года.

Кроме того, у «Почты России» может быть конкурентное преимущество из-за более широкой сети доставки и низких цен, чем у коммерческих компаний, считает Коваленко. Также преимуществом «Почты» является наличие постоянных отправителей среди крупных онлайн-магазинов. Они смогут находить недобросовестных покупателей, которые отказываются от оплат, добавила она.

О том, что работники «Почта России» с 1 сентября станут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, стало известно 21 августа. По информации «Почты России», верифицировать клиентов также можно будет по водительскому удостоверению или простой электронной подписи.

Ранее «Почта России» запустила прямую авиадоставку отправлений в Грузию.