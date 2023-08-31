США вводят ограничения на поставки чипов на Ближний Восток

США ввели ограничения на поставки чипов Nvidia и AMD в страны Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Отмечается, что ограничения затронут экспорт передовых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний. При этом не указывается, какие именно страны затронут ограничения.

Помимо стран Ближнего Востока ограничения на поставки американских чипов ранее были введены в отношении Китая.

До этого Bloomberg сообщал, что Huawei открывает тайные производства в КНР, чтобы обойти санкции США.

Секретные производства позволят Huawei обойти санкции США. Компания закупает американское оборудование и материалы для производства чипов.

Британская газета Financial Times писала, что крупные компании КНР, опасаясь введения новых ограничений со стороны США на экспорт в Китай чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта, стали срочно закупать чипы американского производителя Nvidia.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.