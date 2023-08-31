В Москве вырос спрос на черную икру

В Москве и Московской области вырос спрос на черную икру. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» «Чек Индекс».

По информации издания, спрос на деликатес вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в остальных регионах спрос на черную икру упал.

Отмечается, что в регионах черную икру покупали на 5% реже, чем в аналогичном периоде 2022 года, и на 7% реже ,чем в 2021 году. Средний чек покупки черной икры составил 2 370 рублей, что на 7% выше, чем в 2022 году.

В Москве и Московской области деликатес покупали на 11% чаще, чем в 2022 году, и на 15% чаще, чем в 2021 году. При этом средний чек в первом полугодии составил 8 194 рублей.

До этого на Камчатке полиция задержала шесть подозреваемых в незаконном обороте красной икры.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.