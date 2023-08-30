В России в июне замедлился рост реальных зарплат

Реальные зарплаты в России в июне 2023 года замедлили рост до 10,5% в годовом выражении с майских 13,3% и по итогам первого полугодия выросли на 6,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты в России увеличились на 4,8%.

При этом среднемесячная зарплата сотрудников компаний в июне составила 76,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 14,1%.

Министерство экономического развития прогнозирует, что зарплаты в реальном выражении в России в текущем году увеличатся на 5,4%.

22 августа президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявлял, что за первое полугодие текущего года реальные располагаемые доходы россиян с учетом инфляции выросли на 4,7%.

До этого депутат Государственной думы Светлана Бессараб сообщала о скором росте заработных плат, пенсий и социальных пособий в России. По ее словам, работодатели уже готовятся к повышению окладов.

В августе 29% россиян заявили, что в этом году они стали зарабатывать больше по сравнению с 2022 годом. Это показало совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее Путин говорил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%.