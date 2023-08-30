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В России выяснили, кто закупает почти все помидоры у Азербайджана

Sputnik: Россия стала основным импортером азербайджанских томатов в 2023 году

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Россия закупила у Азербайджана 97,9% всех поставляемых томатов. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные местного Госкомстата.

Таким образом, Россия стала основным импортером азербайджанских томатов в 2023 году. По данным Госкомстата, в первом полугодии 2023 года из Азербайджана в Россию было отправлено 105,855 тыс. тонн помидоров на сумму $116,884 млн. В тройку крупнейших импортеров азербайджанских томатов вошли Белоруссия и Польша. Минск закупил у Баку 953 тонны помидоров на $2,237 млн, а Варшава — 882 тоннына сумму $1,255 млн.

В первом полугодии Россия завезла из Турции помидоров на сумму $29,563 млн и стала пятой среди стран-импортеров Анкары, сообщало Anadolu. Динамику показателей агентство не приводило.

Минсельхоз России разработал проект приказа об увеличении размера квоты на поставки турецких помидоров на 150 тыс. т. Квота вырастет до 500 тыс. т накопительным итогом.

Россия начала ограничивать поставки помидоров из Турции после инцидента в небе над Сирией осенью 2015 года. С 1 января 2016 года по 1 ноября 2017 года в Москве действовал запрет на ввоз фруктов и овощей из Анкары, который был снят после длительных переговоров. Затем было введено квотирование импорта турецких томатов. Лимит сначала составлял 50 тыс.т, затем рос.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать тепличные помидоры и огурцы.

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