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Стало известно, сколько туристических поездок по стране совершили россияне

РСТ: количество путешествий граждан по России увеличилось на 12% до 17 млн

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Алексей Даничев/РИА Новости

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), летом 2022 года россияне совершили на 12% больше поездок по стране, чем годом ранее — 17 млн против 15 млн. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова президента РСТ Илью Уманского.

По его словам, традиционно самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Значительный рост туристов отмечен в Иркутской области, Красноярском крае и Мурманской области. В то же время Севастополь и Крым потеряли 28% и 22% отдыхающих соответственно, добавил Уманский.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах повысить объем бюджетного финансирования туризма в России до 48 млрд рублей. По словам чиновника, это в 1,5 раза больше ранее установленной суммы. Это позволит увеличить вклад данного направления в ВВП до 5%. Деньги будут направлены на продление программы госгарантий, а также на закупку самолетов, круизных судов, поездов и автобусов.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало увеличение въездного туризма в РФ к 2030 году.

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