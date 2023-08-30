«Роснефть» опубликовала результаты работы за 1 полугодие 2023 года

С начала 2023 года цена акций «Роснефти» на Московской бирже выросла почти в 1,5 раза, а капитализация в августе достигла почти 6 трлн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«На фоне успешной реализации действующих и запуска новых проектов компания в первом полугодии 2023 года продемонстрировала высокую динамику роста своих операционных показателей. В частности, «Роснефть» вышла на первое место среди независимых производителей газа, увеличив добычу практически на треть», — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

На фоне публикации отчетности компании акции «Роснефти» на бирже росли на 3%. На интерес инвесторов к бумаге могли повлиять очевидно позитивные финансовые и производственные показатели.

Согласно отчету, объем добычи газа компанией по итогам января-июня составил 43,7 млрд кубометров (1,5 млн б.н.э. в сутки). Увеличение показателя на 31,8% объясняется наращиванием производства на новых проектах, а также запуском новых газовых проектов в ЯНАО в 2022 году.

Добыча жидких углеводородов «Роснефти» в 1 полугодии составила 97 млн тонн (4 млн баррелей в сутки), углеводородов в целом - 5,5 млн б.н.э. в сутки.

«Во 2 квартале с учетом внешних ограничений добычи, компания была вынуждена сократить объемы производства. Отмечу, что «Роснефть» в том или ином виде ограничивает добычу нефти с 2017 года, что не позволяет в полной мере реализовать собственный потенциал», — добавил Сечин.

Комментируя результаты за первое полугодие, Игорь Сечин отметил, что «Роснефть», несмотря на сложную внешнюю обстановку, продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов. Среди подобных проектов - флагман компании – «Восток Ойл» на севере Красноярского края. После 2030 года на проекте планируется ежегодно добывать около 100 млн тонн.

Кроме того, «Роснефть» продолжает строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север».

«Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивость, несмотря на волатильность рыночных цен. Во многом это становится возможным благодаря непрерывной работе по контролю над расходами», — заявил Сечин.

Глава «Роснефти» также отметил, что нестабильность налогового окружения, включая уже принятые изменения законодательства и новые инициативы, осложняет деятельность «Роснефти».

По подсчетам экспертов, «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны по суммарным выплатам в бюджеты всех уровней в течение последних пяти лет.