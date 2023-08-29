Авиаэксперт об успешном полете SJ-100: «это этап на пути к полному импортозамещению»

Первый полет опытного образца российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО «Яковлев», стал новым этапом для России на пути к полному импортозамещению российского авиапрома. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал авиационный эксперт Роман Гусаров.

По его словам, решение вопроса о независимости российской авиации от зарубежных самолетов и запчастей является стратегической задачей страны.

«Нынешний полет — это этап. Это первый опытный образец. Понятно, что он полностью из отечественных материалов — крыло, фюзеляж. Большой процент компонентов и систем тоже отечественные — авионика, системы кондиционирования, вспомогательная силовая установка и другие. Осталась еще какая-то часть внутренней начинки и двигатели», — отметил эксперт.

Он добавил, что на втором опытном образце SJ-100 установят отечественные двигатели. По мнению Гусарова, движение российской авиационной отрасли к импортонезависимости происходит высокими темпами.

Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев до этого сказал, что серийное производство самолета SJ-100 начнется не раньше 2024 года. По его словам, до конца 2023-го машину будут облетывать.

Ранее в Кремле прокомментировали первый полет импортозамещенного SJ-100.