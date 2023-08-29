Россия предложила азиатским странам свои хранилища CO2

Глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров заявил, что Россия обладает большим потенциалом для хранения углекислого газа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По его словам, объем возможных хранилищ CO2 в стране оценивается минимум в 4,6 гигатонны. Это позволит не только утилизировать собственные выбросы, но и использовать хранилища в коммерческих целях.

По данным «Ведомостей», сейчас в России около 10 новых проектов по улавливанию и хранению CO2 проходят стадию изучения и подготовки к запуску. Ранее о планах осуществить такие проекты заявляли крупнейшие российские компании, в том числе «Газпром нефть», «Северсталь», РУСАЛ и др.

В частности, металлургический холдинг «Северсталь» планирует к 2050 году сократить выбросы CO2 на 40-60% за счет модернизации производства и реализации проектов по хранению углекислого газа.

Подобные цели по декарбонизации производства ставят перед собой и другие крупнейшие металлургические, нефтегазовые и химические компании России. Это вызвано ростом «зеленых» требований со стороны покупателей их продукции.

По мнению экспертов, реализация климатических проектов позволит российским производителям сохранять экспорт и конкурентоспособность на азиатских рынках, где также активно внедряется углеродное регулирование и «зеленые» стандарты.

Например, в Китае уже действует национальная система торговли выбросами, а к 2060 году страна планирует достичь углеродной нейтральности. По оценкам, КНР к 2050 году планирует нарастить мощности хранения CO2 до 1,5 гигатонны.

В июне химики из Кембриджа научились преобразовывать углекислый газ из воздуха в топливо с помощью солнца.

Ранее план по спасению планеты от перегрева был разгромлен.