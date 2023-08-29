Экономисты из Кёльнского института ждут спада экономики Германии

Согласно прогнозу немецких экономистов из Кёльнского института экономических исследований (IW), экономика Германии в 2023 году сократится на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Основными причинами называются продолжающийся конфликт в Украине, высокие цены на энергоносители, ослабление мировой торговли из-за геополитической напряженности, а также последствия жесткой денежно-кредитной политики. Об этом сообщается на сайте института.

Ожидается падение импорта на 2% и экспорта на 1%. Инвестиции бизнеса в оборудование вырастут на 3,5%, однако инвестиции в строительство упадут на 3% из-за кризиса на рынке недвижимости.

Потребление домохозяйств сократится почти на 1,5% по причине высокой инфляции, прогнозируемой на уровне 6,5% в 2023 году. Это станет одним из главных факторов экономического спада. Численность занятых вырастет лишь на 0,5%. Уровень безработицы достигнет 5,5%. Дефицит госбюджета оценивается экономистами в 2,5% ВВП. Госдолг страны составит 65% ВВП.

Немецкие экономисты отмечают, что экономика Германии испытывает особые трудности из-за своей ориентации на экспорт и большой доли промышленности.

До этого агентство Reuters сообщало, что по состоянию на конец июля власти Германии потратили примерно €18 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление.

Ранее в Британии заявили о рецессии в экономике Германии.