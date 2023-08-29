ЦБ отправил доллар на второе место в списке валют

Курс юаня к рублю занял первое место в перечне валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Банка России. До сих пор первым в списке валют, курсы которых к рублю устанавливаются регулятором ежедневно, стоял доллар США, однако теперь американская валюта лишь вторая, третье место занимает евро. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

При этом на странице «Ключевые показатели» ресурса по-прежнему сначала идет доллар, затем евро и лишь после них — юань.

В пресс-службе регулятора пока не уточнили, зачем нужна была эта перестановка. Однако эксперты полагают, что перемещение юаня на первое место отражает укрепление экономических связей России и Китая на фоне западных санкций.

Ранее директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов охарактеризовал юань как «новый доллар», поскольку именно валютная пара юань/рубль сейчас лидирует на торговой площадке. По словам экс-главы Минфина Михаила Задорнова, если раньше на валютном рынке Мосбиржи преобладали доллар и евро, то теперь около трети занимает юань.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что правительство РФ совместно с Центральным банком разработали проект указа, который позволит разблокировать часть замороженных за рубежом российских активов.

Ранее ЦБ уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов.