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Криптобиржа Binance планирует полностью уйти из России

WSJ: крупнейшая в мире криптобиржа Binance планирует полностью уйти из России

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Kin Cheung/AP

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance не исключает своего полного ухода с российского рынка. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Binance.

«Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход (из России. — «Газета.Ru»)», — заявил представитель криптобиржи.

Он также отметил, что компания запретила российским пользователям обменивать токены на любую валюту. Исключением является рубль.

Ранее криптобиржа Binance с 26 августа ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Один из россиян подтвердил порталу, что у него пропала возможность P2P-операций в иностранных валютах.

До этого сообщалось, что Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет того, могла ли она использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств.

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. По информации агентства, оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушала ли Binance или должностные лица компании санкции в отношении России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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