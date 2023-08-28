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Названа сфера, в которой Запад имеет зависимость от России

Bloomberg: Запад не готов преодолеть зависимость от российского урана

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Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

Страны Запада, несмотря на санкционное давление на Москву, полностью зависят от поставок урана Россией. Об этом пишет Bloomberg.

«Корпорация «Росатом» продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран», — пишет агентство.

Отмечается, что российское агентство, в отличие от западных компаний, контролирует полный цикл — от добычи руды до ее обогащения и доставки.

Автор подчеркивается, что атомное производство в РФ является и прибыльным бизнесом, и воплощает «геополитическую мощь Кремля».

Отмечается, что наибольшую зависимость от поставок «Росатома» испытывают страны Восточной Европы. В целом Москва покрывает около 30% потребности Евросоюза в уране.

Также Bloomberg писало, что попытки отказаться от российского урана, которые предпринимает правительство США, все еще остаются неудачными.

Ранее США увеличили закупку урана у России до рекордных с 2005 года значений.

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