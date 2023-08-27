Россиян попросили не ждать укрепления рубля

В последние месяцы курс российского рубля все меньше зависит от мировых цен на нефть и газ, основных статей экспорта страны. Эту точку зрения высказали эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем».

Аналитик Telegram-канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов считает, что в ближайшие месяцы курс рубля будет зависеть не столько от цен на нефть, сколько от ситуации в крупнейших экономиках мира. «Основной угрозой является замедление восстановления Китая, а также ухудшение финансовой конъюнктуры в США и других странах. Это может привести к снижению глобального спроса на нефть и ослаблению рубля», — считает эксперт.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев также уверен, что российская валюта теряет зависимость от цен на нефть. По его мнению, даже при $70 за баррель курс доллара в ближайшее время останется в районе 94-95 рублей. Эксперт объясняет это тем, что фискальные ресурсы правительства недостаточны для укрепления рубля в нынешних условиях. Таким образом, курс рубля теперь формируется под влиянием более широкого круга факторов.

По мнению экономиста Юденкова, российская валюта все же сможет закрепиться ближе к декабрю на отметке в 80-90 рублей за доллар.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.