Стал известен средний чек банковского перевода в России

Исследование, проведенное банком «Русский Стандарт», выявило значительный рост показателей банковских переводов в августе в связи с активной подготовкой россиян к началу нового учебного периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский Стандарт».

По данным банка, средний размер перевода в преддверии 1 сентября увеличился по сравнению с прошлым годом на 19% и достиг 15,2 тыс. рублей. Также средняя сумма выросла на 15% относительно июля 2022 года и составила 13,2 тыс. рублей.

Общий объем переводов в августе увеличился на 21% по сравнению с предшествующим месяцем. В годовом выражении сумма переводов выросла на 80%, а количество операций — на 51%.

Анализ данных показал, что женщины чаще, чем мужчины, отправляют переводы — их доля составляет 51%. Однако мужчины переводят значительно большие средства — в среднем 20,4 тыс. рублей, тогда как у женщин этот показатель равняется 10 тыс. рублей.

По мнению экспертов банка, рост объемов переводов связан с активизацией потребительского спроса перед началом учебного года. Многие россияне тратят деньги на школьную одежду, канцтовары, а также переводят средства студентам и школьникам. Популярны распродажи в магазинах и онлайн-покупки с доставкой.

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