Стало известно о безуспешных попытках США отказаться от российского урана

Попытки отказаться от российского урана, которые предпринимает правительство США, все еще остаются неудачными. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале указано, что «Росатом» продолжает оставаться крупнейшим в мире поставщиком урана. По словам авторов статьи, страны Запада активно избегают введения санкций в отношении государственной корпорации.

«Поступая таким образом (вводя санкции. — «Газета.Ru»), они рискуют нанести ущерб своей собственной атомной промышленности и экономике в большей степени, чем экономике России», — говорится в материале.

Согласно информации агентства, в настоящее время «Росатом» снабжает ресурсами около четверти из 92 американских ядерных ректоров. Более того, корпорация все еще сотрудничает с десятками атомных электростанций в Европе и Азии.

Авторы публикации добавили, что сокращение импорта российского урана может напрямую повлиять на энергетическую безопасность США. В 2013 году в стране закрылось последнее предприятие по обогащению урана, в связи с чем имеющихся у Вашингтона запасов ядерного топлива хватит лишь на 18 месяцев, подчеркнуло агентство.

Ранее стало известно, что США увеличили закупку урана у России до рекордных с 2005 года значений.