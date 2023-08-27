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Торгпред заявил о потенциале приграничной торговли РФ и Казахстана

Торгпред Логинов: у приграничной торговли РФ и Казахстана есть большой потенциал

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Depositphotos

Торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов заявил РИА Новости, что у приграничной торговли РФ и Казахстана есть большой потенциал.

По словам торгпреда, сейчас торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается достаточно интенсивно и отличается высокой продуктовой диверсификацией, а также низкой долей сырьевых товаров.

«Потенциал для развития имеет и взаимная торговля приграничных регионов, которые за последние годы существенно интенсифицировали диалог», — указал Логинов.

Торгпред отметил, что только с начала 2023 года состоялись три визита на высоком региональном уровне — Якутия, Челябинская область, Башкирия — и 17 бизнес-миссий, ориентированных на активизацию бизнес-сотрудничества.

Логинов также заявил, что число компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%. По словам торгового представителя РФ, для россиян не составляет труда открыть бизнес в Казахстане с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отдаст приоритет кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС.

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.

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