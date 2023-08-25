Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«95-й» бензин вновь рекордно подорожал

Биржевая стоимость АИ-95 вновь установила рекорд, превысив ₽72 тыс. за тонну

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 за день увеличилась на 0,99%, до 72,458 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина этой марки обновляет максимумы третий день подряд.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,76%, до 66,529 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 1,05%, до 63,086 тыс. рублей за тонну.

Цены на топливо продолжают расти по ряду причин, считают эксперты. Во-первых, наблюдается ажиотажный спрос на нефтепродукты на торговой площадке, что толкает вверх их котировки. Кроме того, экспорт нефтепродуктов стал более привлекательным из-за нового ослабления курса рубля.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в пятницу предложил освободить нефтяников от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и транспортного налога. По его мнению, это поможет стабилизировать цены на топливо в России.

Ранее ужесточение налогов для нефтяников оценили в триллион рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях