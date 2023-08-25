«95-й» бензин вновь рекордно подорожал

Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 за день увеличилась на 0,99%, до 72,458 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина этой марки обновляет максимумы третий день подряд.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,76%, до 66,529 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 1,05%, до 63,086 тыс. рублей за тонну.

Цены на топливо продолжают расти по ряду причин, считают эксперты. Во-первых, наблюдается ажиотажный спрос на нефтепродукты на торговой площадке, что толкает вверх их котировки. Кроме того, экспорт нефтепродуктов стал более привлекательным из-за нового ослабления курса рубля.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в пятницу предложил освободить нефтяников от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и транспортного налога. По его мнению, это поможет стабилизировать цены на топливо в России.

Ранее ужесточение налогов для нефтяников оценили в триллион рублей.