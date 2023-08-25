В Госдуме призвали отменить два налога для снижения цен на топливо

Государству нужно вмешаться и отменить два вида налога для стабилизации цен на дизельное топливо. Свое предложение в беседе с «Лентой.ру» озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По мнению парламентария, нужно освободить нефтяников от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и транспортного налога.

«Внутренние производители, естественно, закладывают НДПИ в цену, поэтому цены на горюче-смазочные материалы вызваны прежде всего вот этим налогообложением. Если его убрать, то цена сегодня ушла бы где-то на 30 рублей за литр», — объяснил Арефьев.

По его словам, депутаты неоднократно поднимали вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости, в том числе бензин. Если отменить НДПИ, «все вернется на круги своя», подытожил Арефьев.

«Также стоит освободить от транспортного налога, его еще пять лет назад «воткнули» в цену бензина, и теперь мы платим транспортный налог и в бензине, и еще дополнительно как транспортный налог», — добавил он.

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости отмены транспортного налога для нефтяников.

Накануне биржевая цена бензина АИ-95 выросла до 70,959 тысяч рублей за тонну, превысив ранее установленный исторический максимум. Дизельное топливо за неделю подорожало на 10% до 68-70 рублей за литр.

Ранее Минэнерго не поддержало предложение об ограничении цен на дизтопливо.