Стало известно, что будет с БРИКС после вступления новых стран

Валовый внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) после вступления новых стран составит 37% от мирового. Об этом пишет РБК.

В 2024 году в БРИКС вступят Аргентина, Эфиопия, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, если официально примут приглашения.

После этого блок БРИКС составит 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли, заявил 4 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РБК провело расчет на основе данных Международного валютного фонда и Всемирного банка за прошлый год и подтвердило данную цифру. При расчете учитывалась оценка населения планеты на текущий момент — 8,06 млрд человек.

Сейчас на долю пяти стран БРИКС приходится 31,5% глобального ВВП и свыше 40% населения мира.

Крупнейшая страна, которая может стать новым участником БРИКС, — Саудовская Аравия. Ее долларовый ВВП в текущих ценах по итогам прошлого года оценивается МВФ в $1,1 трл. Это 50% от аналогичного показателя для России. По численности населения лидирует Эфиопия: по итогам 2022 года Всемирный банк оценил его в 123 млн человек. Но ВВП на душу населения у страны самый маленький — чуть более $1 тыс., что в 52 раза меньше показателя ОАЭ и в 30 — Саудовской Аравии.

Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно.

Ранее было названо преимущество для Аргентины при вступлении в БРИКС.