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Норвегия выделит Украине около $140 млн на восстановление энергетики

В украинском министерстве энергетики заявили о норвежском финасировании в $140 млн

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Министерство энергетики Украины

Согласно информации, предоставленной украинским министерством энергетики, Норвегия выделит 1,5 миллиарда норвежских крон (примерно $140 млн) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину. Эти средства будут использованы для ремонта и обслуживания критической электроэнергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате взрывов. Об этом пишет РИА Новости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией, возглавляемой премьер-министром Йонасом Гар Стере, посетил один из энергетических объектов, пострадавших от конфликта. По словам Йонаса, правительство Норвегии выделит указанную сумму через Европейский банк реконструкции и развития для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину.

Эти средства будут использованы для неотложного ремонта критической электроэнергетической инфраструктуры и обеспечения аварийного электроснабжения в пострадавших от боевых действий районах. Также планируется закупка газа для аварийного хранения.

Галущенко отметил, что Украина заинтересована в опыте Норвегии в развитии гидрогенерации и оффшорной ветрогенерации. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в этих областях.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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