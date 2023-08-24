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В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию

В Emirates сообщили, что не планируют отменять рейсы в Россию

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Shutterstock

Эмиратская авиакомпания Emirates, совершающая вылеты из Дубая сообщила РИА Новости, что продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме.

«Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России», — уточнили в авиакомпании, добавив, что в настоящее время рейсы выполняются в штатном режиме.

Уточняется, что в настоящее время компания выполняет полеты в Санкт-Петербург и Москву.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что доля самолетов российского производства в авиакомпаниях России составит 81,3%.

До этого сообщалось, что Минтранс разработало поправки в правила предоставления субсидий авиакомпаниям на региональные рейсы в облет Москвы. В соответствии с предложенными изменениями, российским авиакомпаниям могут запретить продавать дополнительные услуги на внутренних рейсах, которые субсидируются государством. Эти услуги включают страховку, выбор места в салоне, оплату дополнительного багажа, еды и других опций.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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