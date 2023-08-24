Названы причины возвращения Германии статуса «больного человека Европы»

Германия рискует вернуть себе статус «больного человека Европы» из-за ряда циклических и структурных проблем в сфере экономики. Об этом сообщил американский телеканал CNBC, сославшись на аналитиков.

В материале указано, что Берлин столкнулся с трудностями двух типов — краткосрочными и долгосрочными. При этом к первому можно отнести сильную зависимость экспорта страны от состояния китайского рынка сбыта.

Из-за последствий, которые имела пандемия коронавируса, экономика КНР восстанавливается довольно медленными темпами. В результате, по словам специалистов, это повлияло на объемы вывоза из Германии ключевой продукции. Главным образом речь идет об автомобилях, химикатах и машинном оборудовании.

Как отметили эксперты, концентрация на экспорте услуг могла бы позволить Берлину избежать множества проблем. В этом отношении немецкому правительству стоит взять пример с Франции, подчеркнули аналитики.

Долгосрочные трудности, в свою очередь, выражаются в бюрократии и высоких ставках по корпоративным налогам. Также список можно пополнить ростом цен на энергоносители и малый объем инвестиций в цифровую и транспортную инфраструктуры, говорится в публикации.

«Не существует заслуживающего доверия и всеобъемлющего пакета реформ, которые помогли бы устранить основные причины экономического спада Германии», — прокомментировал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

При этом старение населения также является немаловажным препятствием на пути Берлина к более активному экономическому росту. Ежегодно в стране растет количество граждан, нуждающихся в пособиях. В то же время сумма отработанных часов на одного человека уменьшается на протяжении последних 32 лет, из-за чего директор по исследованиям бизнес-циклов Кильского института мировой экономики Стефан Кутс призвал к повышению пенсионного возраста.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призналась, что разочарована в антироссийских санкциях.