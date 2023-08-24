Путин поручил запустить льготную Арктическую ипотеку для молодых семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей в Арктике. Об этом сообщается сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам июльского совещания у главы государства, на арктическую зону должны быть распространены условия существующей программы Дальневосточной ипотеки.

«Правительству РФ внести в условия программы «Дальневосточная ипотека» изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки 2% годовых», — уточняется в документе.

В поручении отмечается, что речь идет о введении льготных ипотечных кредитов на покупку жилья молодым семьям до 1 января 2030 года в Арктической зоне. Срок его исполнения определен до 1 ноября.

21 июля стало известно, что Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям. Глава государства отметил, что такая мера может стать серьезной поддержкой для россиян, проживающих в Арктической зоне.

Ранее Путин поддержал идею развития военных городков в Заполярье.