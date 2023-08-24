Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил запустить льготную Арктическую ипотеку для молодых семей

Путин поручил к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку под 2%

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей в Арктике. Об этом сообщается сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам июльского совещания у главы государства, на арктическую зону должны быть распространены условия существующей программы Дальневосточной ипотеки.

«Правительству РФ внести в условия программы «Дальневосточная ипотека» изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки 2% годовых», — уточняется в документе.

В поручении отмечается, что речь идет о введении льготных ипотечных кредитов на покупку жилья молодым семьям до 1 января 2030 года в Арктической зоне. Срок его исполнения определен до 1 ноября.

21 июля стало известно, что Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям. Глава государства отметил, что такая мера может стать серьезной поддержкой для россиян, проживающих в Арктической зоне.

Ранее Путин поддержал идею развития военных городков в Заполярье.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях