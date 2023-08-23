Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на каких сотрудников в России вырос спрос более чем в 2 раза

«Авито Работа»: спрос на логистов в РФ вырос более чем вдвое за полгода

close
100%
AP

С марта по август 2023 года спрос на сотрудников в сфере логистики в России увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные портала «Авито Работа».

По данным компании, не только выросло количество вакансий, но и повысились зарплатные предложения в этой сфере — в среднем на 20%, до 68 936 рублей. Самый заметный рост спроса отмечен на позиции кладовщиков — в 2,4 раза, диспетчеров — в 2 раза, грузоперевозчиков — в 1,7 раза. Для логистов число вакансий выросло в 1,8 раза, а предлагаемая зарплата увеличилась на 19% и составила 59 686 рублей в месяц.

По мнению экспертов Авито, стремительный рост спроса на специалистов логистики обусловлен активным развитием новых логистических цепочек по всей России. Компании наращивают и расширяют объемы торговли и производства, что требует расширения штата логистов, отвечающих за поставки и транспортировку товаров.

В начале недели «Газета.Ru» рассказывала о том, что российские регионы столкнулись с нехваткой рабочей силы.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин работает неофициально.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях