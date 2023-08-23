Стало известно, на каких сотрудников в России вырос спрос более чем в 2 раза

С марта по август 2023 года спрос на сотрудников в сфере логистики в России увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные портала «Авито Работа».

По данным компании, не только выросло количество вакансий, но и повысились зарплатные предложения в этой сфере — в среднем на 20%, до 68 936 рублей. Самый заметный рост спроса отмечен на позиции кладовщиков — в 2,4 раза, диспетчеров — в 2 раза, грузоперевозчиков — в 1,7 раза. Для логистов число вакансий выросло в 1,8 раза, а предлагаемая зарплата увеличилась на 19% и составила 59 686 рублей в месяц.

По мнению экспертов Авито, стремительный рост спроса на специалистов логистики обусловлен активным развитием новых логистических цепочек по всей России. Компании наращивают и расширяют объемы торговли и производства, что требует расширения штата логистов, отвечающих за поставки и транспортировку товаров.

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