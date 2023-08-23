Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС, призвал страны объединения расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию.

«Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых долгосрочных ориентиров», — сказал российский лидер.

Среди этих долгосрочных ориентиров Путин обозначил повышение роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования нацвалют и более тесное взаимодействие по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС.

Также сообщалось, что лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами – участницами объединения.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.