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Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

Путин призвал БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС, призвал страны объединения расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию.

«Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых долгосрочных ориентиров», — сказал российский лидер.

Среди этих долгосрочных ориентиров Путин обозначил повышение роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования нацвалют и более тесное взаимодействие по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС.

Также сообщалось, что лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами – участницами объединения.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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