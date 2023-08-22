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Путин заявил, что в 2022 году Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира по итогам 2022 года

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что российская экономика вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, передает РИА Новости.

«Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — заявил российский лидер.

Он напомнил о данных Всемирного банка — расчетах внутреннего валового продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС). По словам Путина, по этому показателю Россия заняла пятую строчку в мире, уступив Китаю, Соединенным Штатам, Индии и Японии, но обойдя Германию.

Кроме этого, по данным президента, по объему ВВП в номинальном выражении по итогам прошлого года Россия стала стала восьмой.

Путин отметил, что экономика России переживает устойчивый рост. Он добавил, что во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Президент отметил, что быстрее растут те отрасли, которые не связаны с добычей природных ресурсов.

Также Путин попросил ЦБ и кабмин сделать программу долгосрочных сбережений удобной.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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