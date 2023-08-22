Путин заявил, что превышение расходов над доходами окажется на уровне около 2% ВВП

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бюджет страны будет сведен с профицитом за июль – сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП.

Путин подчеркнул, что необходимо использовать все существующие возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.

До этого стало известно, что федеральный бюджет России в январе – июле, по предварительной оценке Минфина РФ, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. За семь месяцев дефицит бюджета достиг 1,8% ВВП.

Минфин вновь вернулся к публикации оценки размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП. Последний раз такие данные ведомство давало в июне 2021 года после паузы в девять месяцев. Однако затем министерство вновь прекратило это делать. За июль размер дефицита бюджета вырос на 222 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.