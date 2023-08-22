Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что превышение расходов над доходами окажется на уровне около 2% ВВП

Путин: бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль – сентябрь

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бюджет страны будет сведен с профицитом за июль – сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП.

Путин подчеркнул, что необходимо использовать все существующие возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.

До этого стало известно, что федеральный бюджет России в январе – июле, по предварительной оценке Минфина РФ, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. За семь месяцев дефицит бюджета достиг 1,8% ВВП.

Минфин вновь вернулся к публикации оценки размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП. Последний раз такие данные ведомство давало в июне 2021 года после паузы в девять месяцев. Однако затем министерство вновь прекратило это делать. За июль размер дефицита бюджета вырос на 222 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях