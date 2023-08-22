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Стало известно, как предприниматели оценивают условия для ведения бизнеса в РФ

Открытие: 16% предпринимателей считают, что вести бизнес в России стало легче

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16% опрошенных россиян отмечают, что за последние два года стало легче вести собственный бизнес в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие» и СК «Росгосстрах», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

В опросе приняли участие 1560 респондентов из всех федеральных округов России в возрасте от 18 до 65 лет. 13% из них в настоящее время являются предпринимателями, 16% ранее занимались бизнесом, но закрыли его, остальные никогда не имели своего дела.

Наиболее оптимистично настроены предприниматели в Центральном федеральном округе — 21% из них считают, что вести бизнес стало легче. Меньше всего таких в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 11%.

Среди факторов, облегчающих предпринимательство, респонденты чаще всего называли государственную поддержку малого и среднего бизнеса, наличие свободных ниш после ухода западных компаний и большой внутренний рынок сбыта.

В качестве основных препятствий для ведения бизнеса опрошенные указали нестабильность экономической ситуации, отсутствие стартового капитала, административные барьеры и высокие налоги.

Лишь 16% назвали проблемой недоступность кредитов, в то время как 20% отметили доступное кредитование в качестве фактора поддержки предпринимательства. 8% участников опроса вообще не видят никаких помех для бизнеса в России.

По мнению аналитиков банка «Открытие», результаты исследования подтверждают настроенность малого бизнеса сохранять свою активность и развиваться в текущих экономических условиях.

В конце прошлой недели Путин потребовал вернуть бизнес-активы в Россию.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще переходить из предпринимательства в самозанятые.

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