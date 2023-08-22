На Украине оценили запасы газа перед отопительным сезоном

Свыше 13 млрд кубометров газа сейчас накоплено в хранилищах на Украине во время подготовки страны к старту отопительного сезона. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины в официальном Telegram-канале.

«В ПХГ закачано уже более 13 млрд кубометров голубого топлива», — уточнили в украинском Минэнерго.

По информации МЭ, работа по накоплению газа на Украине сейчас проходит с опережением графика.

«Европейские компании уже начали активно закачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 млн кубометров иностранного газа», — заметили в украинском министерстве.

До этого энергетик Игорь Юшков утверждал, что Соединенные Штаты принуждают Украину отказаться от транзита российского газа.

Также Украина отказалась от переговоров о транзите газа из России. Транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.